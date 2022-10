Acredite, alguns sinais que às vezes até mesmo passam despercebidos podem indicar que você é mais inteligente que as demais pessoas ao seu redor.

Normalmente, o Quociente de Inteligência (QI) é o método padrão mais utilizado para identificar qual a capacidade intelectual de um indivíduo, estabelecendo por meio do resultado uma relação entre sua idade mental e cronológica.

A partir dos testes realizados, o método consegue demonstrar um conjunto de habilidades mentais, verbais e lógico-matemáticas.

Porém, a inteligência não é identificada apenas através do QI, podendo ser percebida em diversos pequenos sinais do dia a dia.

Pensando nisso, separamos alguns indícios que podem indicar que você é mais astuto do que pode imaginar.

Você pode ser mais inteligente que os demais e não sabe; veja os porquês

1. Possui o costume de dormir tarde e acordar tarde

É isso mesmo, se você acreditava que o costume de dormir tarde e acordar igualmente tarde na verdade era um mal sinal, temos uma ótima notícia.

Um estudo realizado pelos psicólogos Satoshi Kanazawa e Kaja Perina, do departamento de psicologia da Universidade College London, na Inglaterra, apontou que este hábito na verdade é um sinal de inteligência.

A pesquisa analisou mais de 20 mil jovens americanos e os pesquisadores puderam concluir que as pessoas que dormem mais tarde são mais sábias simplesmente por reforçarem que não precisam estar em sincronia com a luz solar, assim como os nossos ancestrais faziam antigamente.

O estudo mostrou que aqueles que iam dormir por volta das 23h41 na idade adulta apresentavam um QI inferior a 75, enquanto os que iam para cama aproximadamente 00h29 contavam com um QI de mais de 125.

2. É mais curioso do que o normal

Agora, quando te falarem que a “curiosidade matou o gato”, você já pode revidar dizendo que isso na verdade é um sinal de inteligência.

Um artigo publicado na Harvard Business Review revelou que aquelas pessoas consideradas como mega curiosas são na verdade as que possuem ideias mais originais e consequentemente, se tornam mais sábias.

Todo o conhecimento destes indivíduos pode ser adquirido de diferentes maneiras, como a partir da leitura, de viagens, estudos, documentários e até mesmo por simples conversas.

3. É esquecido

Você se considera uma pessoa muito esquecida? Então saiba que isso pode ser um sinal de que você é altamente inteligente.

Segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Toronto, Canadá, por Frankland e Richards, ao invés de ser um obstáculo, o esquecimento pode ser considerado um benefício.

Isso porque na verdade, como uma forma de otimizar a tomada de decisões, a memória deixa para trás informações menos relevantes para que possa assim reter aquelas que são mais importantes.

4. É observador

As pessoas mais inteligentes possuem o costume de serem mais observadoras no dia a dia, o que às vezes pode até fazer com que os outros pensem que elas são mais fechadas.

A observação permite que o indivíduo entenda o mundo ao seu redor, assim como possa identificar também como ele funciona.

Dessa forma, estas pessoas conseguem encontrar soluções rápidas para os problemas.

5. Possui a mente aberta

Um outro indício de que você pode ser mais inteligente do que se imagina é possuir a mente aberta.

Isso porque normalmente, as pessoas que possuem essa característica possuem o costume de levar em consideração o ponto de vista do outro para que possam analisar os mais diferentes cenários.

Ouvindo e considerando as sugestões propostas, os inteligentes conseguem a partir de uma análise rápida, tomar uma decisão definitiva ou firmar uma solução.

6. Possui a letra feia

Por fim, se você já sofreu críticas por ter a letra feia, saiba que isso na verdade pode ser um indício de que você conta com uma ampla inteligência.

Essa descoberta foi realizada por um estudo da Universidade de Yale que foi publicado no Jornal Americano de Psicologia, The American Journal of Psychology.

Dentre as explicações estão que a caneta não consegue acompanhar o seu raciocínio. Inclusive, o criador da Teoria das Inteligências Múltiplas e professor de psicologia de Harvard, Howard Gardner, aponta que muitas vezes, as anotações são disformes pelo simples fato do indivíduo ser ágil.

