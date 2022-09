Dormir melhor é o melhor antídoto para se ter um dia produtivo, bom rendimento no trabalho e melhoras no corpo no geral, como saúde e bem-estar.

O problema é que a grande maioria das pessoas não possuem uma boa qualidade de sono, o que acaba acarretando graves problemas no dia a dia.

Foi pensando nisso que hoje trouxemos alguns alimentos que podem ajudar nessa melhora do sono!

6 alimentos que são como remédios e podem te ajudar a dormir melhor:

1. Camomila

Começando nossa lista, a camomila é mundialmente conhecida por seus benefícios na hora do sono e ela realmente faz jus.

Em resumo, ela ajuda o corpo a relaxar e a diminuir o estresse e a ansiedade, que são muitas vezes fatores que causam insônia, assim, para usufruir dos seus benefícios, pode-se tomar um chá antes de dormir.

2. Peixe

Contrariando o que muitos pensam, os peixes podem te ajudar nessa situação de acabar com a insônia.

Especialistas explicam que os ácidos graxos e a vitamina B6 presente nos peixes são responsáveis pela produção de melatonina, hormônio que naturalmente promove o descanso e o relaxamento do organismo.

3. Leite

Os produtos lácteos, em geral, podem ajudá-lo a dormir!

Resumidamente, esses derivados são fontes de nutrientes que produzem a serotonina e a melatonina no corpo humano.

Por isso, tomar um leite antes de dormir pode cair muito bem para a melhora do sono!

4. Bananas

Aqui vem mais um alimento que estimula a produção de serotonina e melatonina no organismo humano!

A banana rica em magnésio pode auxiliar no combate à insônia, já que esse nutriente é essencial para um bom descanso.

5. Frutos secos

Nozes, amêndoas, linhaça e calêndula são alguns dos produtos que você pode adicionar na sua dieta caso queira ter boas noites de sono.

Isso porque, esses frutos possuem um alto teor de magnésio e triptofano, que promovem o descanso do corpo.

6. Hortelã

Por fim, temos a hortelã que facilita na respiração e proporciona refrescância, além de ser combativa contra a insônia.

Para completar, o chá de hortelã é uma excelente forma, também, de garantir uma melhor digestão.

