Tem um número escondido nesta imagem e menos de 5% das pessoas conseguem encontrar

Tirar um tempo do dia para treinar o olhar atento e a capacidade de desvendar mistérios pode ser um exercício extremamente benéfico para o seu cérebro.

Pensando nisso, separamos duas imagens abaixo para te testar. O desafio é o seguinte: você tem 30 segundos para encontrar um número perdido nas duas imagens.

Cada obra tem o seu próprio número e apenas 5% da população consegue encontrar os algarismos nestes 30 segundos.

E aí, você topa? Se a resposta for sim, então já se prepara e vamos lá!

Conseguiu encontrar algum número? Analisou criteriosamente as duas fotos? Se a resposta for positiva, então meus parabéns! Isso é um sinal de que você está bastante ligado, com um olhar atento!

Caso não tenha conseguido, isso não é problema. Logo abaixo está a resposta, confira!