Ganhar na loteria já não é uma tarefa fácil, mas alguns erros erros que muitas vezes passam despercebidos podem acabar fazendo com que você fique ainda mais longe do prêmio dos sonhos.

Por se tratar de um jogo que exige sorte e estratégia, as apostas devem ser cuidadosas e muito bem analisadas pelos jogadores.

No entanto, em alguns casos, mesmo quando a aposta na loteria seja um hábito quase que religioso, o grande prêmio para o apostador parece sempre inalcançável.

Mas, como o brasileiro não desiste nunca, deixar de tentar a sorte e se tornar um milionário está longe de ser uma opção.

Pensando nisso, selecionamos alguns pequenos erros que podem estar te bloqueando nos jogos, impedindo até mesmo de alcançar pequenas vitórias.

Joga na loteria e nunca ganha nenhum centavo? Estes podem ser os motivos

1. Focar somente nos maiores prêmios

Mesmo que o objetivo principal seja alcançar o maior prêmio da loteria, é importante também testar a sorte em jogos menores.

Isso porque os maiores são sempre os mais atrativos, fazendo com que milhares de pessoas apostem nele e as chances se tornem cada vez menores.

Com tanta concorrência, mesmo que você consiga uma vitória, provavelmente terá que dividir com outros ganhadores, fato este que é menos provável quando o prêmio é menor.

2. Ignorar as probabilidades

Não se atentar às probabilidades pode estar te afastando do tão sonhado prêmio de milhões da loteria.

Então, na próxima vez que for apostar, estude bem as probabilidades de diferentes jogos lotéricos brasileiros.

3. Apostar sempre nos mesmos números

Apostar com frequência nos mesmos números pode ser o empecilho que te impede de conseguir algum prêmio.

Se você já tentou aquelas dezenas e percebeu que não deu certo, tente diversificar nos próximos jogos e pensar em novas sequências.

Acredite, se apegar nos mesmos números pode acabar fazendo com que você fique preso em um mesmo lugar.

4. Confiar totalmente em signo ou outros métodos

Por mais que algumas crenças nos ajude a não perder as esperanças de conquistar os nossos sonhos, não devemos entregá-los por completo para estes métodos mágicos.

O mesmo serve para os jogos da loteria, você não pode confiar toda a sua sorte nas mãos de previsões que podem ser falhas.

Por isso, pesquise bem e tenha absoluta certeza de que as dezenas que está apostando são realmente as que você acredita.

5. Acreditar que os números sorteados sempre se repetem

Um clássico erro é acreditar que os números anteriormente sorteados continuarão sendo os da sorte, se repetindo nos demais jogos.

Claro que é importante analisar as probabilidades para entender melhor quais são as dezenas sorteadas com maior frequência.

Porém, cada sorteio costuma ser um evento único e prever o resultado apenas com base nos últimos pode acabar te deixando no prejuízo.

6. Perder as esperanças

Por fim, mas não por isso menos importante, um grande erro dos jogadores é perder as esperanças ao perder e desistir de realizar novas apostas.

A vitória pode não ter vindo de primeira, mas desistir fará apenas com que o grande prêmio se torne verdadeiramente impossível.

Então, não desista, sonhe e acima de tudo, se divirta com todo o processo de jogo.

