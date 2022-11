São esses os 20 cursos universitários que estudantes têm mais chances de ganhar bolsas em Goiás

O Governo de Goiás lançou edital para conceder mais 5 mil bolsas para estudantes universitários a partir do primeiro semestre de 2023. O que poucas pessoas sabem é que o Programa Universitário do Bem (Probem) tem uma grade prioritária de cursos de acordo com necessidades apontadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

Até o edital anterior, 10 cursos eram priorizados: Engenharia de Alimentos, Ciência da Computação, Agronomia, Engenharia Ambiental, Nutrição, Engenharia de Controle e Automação, Sistema de Informática, Física, Geografia, Engenharia de Computação, História, Zootecnia, Letras, Matemática, Teologia, Filosofia, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Elétrica.

Agora, no edital recente, esse número dobrou. Para atender as demandas de mão de obra em todas as regiões do estado, de acordo com o levantamento do IMB, entram para a lista: Administração, Ciências Econômicas, Engenharia Cartográfica e Agrimensura, Engenharia Civil; Engenharia de Minas; Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Florestal; Engenharia Ambiental/Sanitária; Estatística e Meteorologia.

Vale ressaltar que, embora haja cursos prioritários, as demais áreas de formação também continuam a ser contempladas pelo ProBem, desde que façam parte da grade de Instituições em Goiás reconhecidas pelo Ministério da Educação e cadastradas junto ao Programa.