Aeroporto de Goiânia vai contar com nova sala VIP; conheça serviços que serão oferecidos

O Aeroporto Internacional de Goiânia vai contar com uma nova sala VIP para dar comodidade aos passageiros enquanto eles aguardam o voo. O novo lounge, iniciativa da CCR Aeroportos, será localizado na sala de embarque.

Com cerca de 207 m², o local terá serviços tradicionais das salas vip – como Wi–fi, cardápio à la carte, entre outras facilidades – e espaço para coworking. Além de Goiânia, outros oito aeroportos operados pela CCR também receberão a novidade.

O novo lounge VIP é uma parceria com a NEOOH. Por meio do projeto Latitude, a ideia é oferecer conforto, infraestrutura e privacidade para o passageiro procura em um espaço premium. A CCR, porém, ainda não divulgou quando a sala deve começar a operar.

Outra novidade é que a sala vip já existente no Aeroporto de Goiânia será ampliada. Localizada na sala de embarque em frente ao portão 7, a W Lounge Goiânia ganhará o dobro de espaço com o mesmo design e conceito com aconchegantes poltronas de couro, bar, informações de voo e atenção dedicada ao passageiro.

Segundo a CCR, a expansão é parte da crescente demanda dos aeroportos por espaços com mais privacidade. A empresa explica que o acesso às Salas VIPs dos aeroportos administrados por ela ocorre de forma direta, mediante pagamento no próprio local, ou por meio dos convênios firmados entre as operadoras de cada lounge. Empresas e associações de classe em geral também podem firmar convênios com o serviço.