Implantação de BRT em Anápolis é inviável, diz agência

O BRT, sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido, é uma realidade em grandes centros urbanos, como Goiânia, e tido como um dos grandes trunfos da mobilidade urbana em Curitiba, que é referência nacional no quesito. Em Anápolis, no entanto, a modalidade está distante.

De acordo com o presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres, no atual modelo urbano do município não é possível inserir um novo formato para transporte público.

“É inviável a implantação do BRT e podemos dizer, diante do atual modelo urbanístico de Anápolis, que é impossível”, contou.

Robson explica que o gasto para viabilizar a criação do sistema na cidade seria “astronômico”. O presidente ressaltou que a ARM chegou a conclusão após ouvir especialistas.

Mesmo que a estrutura da cidade dificulte a implantação, Anápolis tem um corredor exclusivo para ônibus, que foi criado para agilizar o transporte público, na Avenida Brasil Sul e Norte.

Ao Portal 6, o diretor de trânsito e transporte da Companhia Municipal (CMTT), Igor Lino, relatou que também há corredores prioritários na Avenida Pedro Ludovico, Fernando Costa e Avenida Mato Grosso.

As medidas são para dar maior mobilidade ao trânsito e consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos usuários do transporte público.

“Por conta desse corredor ele ganhou uma agilidade muito maior porque ele não compete mais com outros veículos, ele tem a faixa livre só para ele”, disse.

O engenheiro relatou que, quando os novos corredores foram implantados pela CMTT, a companhia fez uma análise para calcular qual foi o resultado em economia de tempo.

“Nós fizemos uma análise antes e posterior a implantação. Nós tivemos algumas linhas que tiveram redução no seu tempo de viagem em quase 20 minutos. Isso trouxe uma melhoria grande, porque se você gasta menos tempo dentro de um ônibus ou de um transporte, você ganha qualidade de vida”, explicou.

Plano de mobilidade

Igor explicou ainda que o novo plano de mobilidade para Anápolis, que está em fase de conclusão, tratará sobre outras melhorias para os próximos anos, tanto para o transporte público como em outras áreas do trânsito.

Entre o planejamento está a integração entre o transporte coletivo e a rede cicloviária entre outros modais.

“A pessoa vai poder escolher. Vou sair de casa de bicicleta, vou chegar até a estação tal e ali eu tenho um local adequado e seguro para eu trancar a minha bicicleta e dali eu pegar um ônibus e chegar no meu destino final e no caminho inverso eu poder fazer a mesma coisa”, contou.