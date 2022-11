Qual prato é a cara de Anápolis?

Há quem diga que os pratos árabes são as principais referências quando o assunto é gastronomia em Anápolis. O historiador Paulo Bertran dizia que o quibe anapolino, oriundo da cozinha sírio-libanesa, seria este arquétipo da nossa cozinha.

Outros apontam que as esfirras ocupam esse lugar, Dona Cininha e Celuta disputam esse troféu. Uma em frente ao bar do Wallace, e a outra no sinaleiro da Santos Dumont.

Anápolis é também uma terra cheia de pit dogs, dos mais exóticos e cheios de misturas até os refinados e reinventados sanduíches gourmet. Qual o seu preferido? Gosto muito do Burguer Box, na última rua do Anexo Itamaraty, decorado com lampadazinhas foscas que atravessam a rua, permite observar a Vila Fabril de longe, do alto, num misto de sossego e contemplação da beleza da nossa cidade.

Os churrasquinhos se multiplicam pelas esquinas dos bairros, com toda a variedade de acompanhamentos. Dos tradicionais “Tonhão” e “Claudinho” até alguns na garagem das casas. É o povo anapolino trabalhando e movimentando a economia. Conte aí, onde você costuma ir?

E as pequenas padarias? Entrando no Reny Cury, ali ao lado do IFG encontramos uma alternativa boa e muito em conta. Dona Teresa prepara um misto quente com molho de ervas que é sucesso na região.

E você? Onde costuma ir em Anápolis? Qual seu prato favorito?

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.