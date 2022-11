Um a cada cinco quilômetros de rodovia em Goiás é ruim ou péssimo, diz pesquisa

Um a cada cinco quilômetros de rodovias em Goiás foram classificadas como ruins ou péssimas, conforme uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT).

O levantamento foi realizado por técnicos entre junho e julho deste ano. O relatório apontou que 19,7% de 1.465 m avaliados estão ruins para o tráfego.

De oito rodovias estaduais goianas avaliadas, duas delas são classificadas como péssimas e três como ruins.

O cenário é melhor nas rodovias federais. Das 14 que cortam o estado, 40,8% foram classificadas como ótimas ou boas. Metade delas são geridas por concessionárias privadas.

Entre as estradas que foram bem avaliadas está a BR-050, no trecho entre Valparaíso e Cumari, que foi listada como a quarta melhor do Brasil.

Já entre as piores, estão a BR-158, entre Jataí e Aragarças, de responsabilidade federal e as demais do estado de Goiás são a GO-142 a GO-050, além das GOs 141 e 181, na região Sudeste do estado.