Com ou sem furinhos todo mundo ama pudim, não é mesmo? Foi pensando nisso, que hoje vamos te ensinar, de forma fácil, uma receita de pudim sem furinhos. Coloque as mãos na massa e venha com a gente!

Aprenda a fazer um delicioso pudim sem furinhos de um jeito super fácil:

Você vai precisar de:

2 copos de açúcar

2 copos de leite

5 ovos

5 colheres de sopa de farinha de trigo

8 colheres de sopa de coco ralado

2 colheres de sopa de margarina

Modo de preparo:

Primeiro, bata todos os ingredientes acima no liquidificador por uns 15 minutos e reserve.

Para calda você vai precisar de:

1 e ½ xícara de chá de açúcar

½ xícara de chá de água

Assim, com os ingredientes acima misturados em uma panela, leve ao fogo até dar ponto de caramelo.

Em seguida, cubra a forma com a calda e despeje a massa que estava reservada. Por fim, leve ao forno em banho maria em temperatura média.

Logo, quando a massa estiver corada, espetar um palito, se sair liso, a caçarola está assada e pronta!

