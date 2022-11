Condenado jovem que fingiu ser bilionário, atleta e filho do governador de Goiás

Eberson Martins Rosendo Júnior, de 26 anos, foi condenado na última sexta-feira (11), pela Justiça de Santa Catarina a cinco anos e quatro dias de cadeia.

Ele era acusado de utilizar documentos falsos e fingir ser um bilionário da indústria, jogador de futebol e de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho de Ronaldo Caiado (UB), morto em 03 de julho deste ano.

A condenação foi pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos.

A sentença ainda cabe recurso, mas o juiz Ruy Fernando Falk, da 2ª Vara Criminal de Florianópolis, negou que ele possa recorrer em liberdade.

“A garantia da ordem pública, de fato, face às peculiaridades do crime cometido e das circunstâncias pessoais do apenado, recomenda a manutenção do seu afastamento do convívio social”, determinou o juiz.

Durante as investigações, a Polícia Civil (PC) de Santa Catarina apontou que ele usava os documentos falsos para locar imóveis. Quando os aluguéis venciam, Eberson roubava os itens da residência e fugia.