Jovens são presos após assalto a mão armada em panificadora de Anápolis

Um jovem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (15) por um roubo a mão armada cometido em junho deste ano, em uma padaria de Anápolis. O crime contou com um segundo envolvido, que foi capturado pela polícia em agosto.

O Portal 6 apurou que os dois foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança. No material, os criminosos são vistos invadindo a Panificadora Atalaia, no bairro Jundiaí, e levando pertences de todos os clientes que estavam no local.

Os assaltantes retiraram, ainda, cerca R$ 2 mil em caixa do estabelecimento. O celular da panificadora e das pessoas presentes, além de itens como aliança de casamento e até mesmo uma pulseira, também foram pegos pelos criminosos.

À época, testemunhas afirmaram que os rapazes também foram agressivos e por pouco não machucaram um freguês assíduo da panificadora, que ficou em choque com a situação.

Apesar dos bens materiais que foram perdidos, ninguém ficou ferido.