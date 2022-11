O que disse o motorista que invadiu posto e destruiu bomba de combustível em Anápolis

O motorista do Ford Ka que invadiu um posto de combustíveis na Avenida Universitária, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (14), afirmou que o veículo teve uma falha mecânica nos freios.

À Polícia Militar, o homem, que tem 54 anos, contou que tomou a decisão de entrar no pátio do posto para “evitar um mal maior”.

O carro estava no sentido Sul/Norte da avenida quando o condutor notou o problema. A primeira decisão foi então tentar usar o espaço do estabelecimento para não causar nenhum acidente. No entanto, ele relatou que acabou perdendo o controle do veículo e atingiu a bomba.

O homem não apresentava sinais de embriaguez. O Ford Ka e a bomba sofreram danos materiais. O carro foi guinchado e levado pela polícia.