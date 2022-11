Prefeitura de Anápolis quer subsídio do estado para reduzir preço da passagem

A Prefeitura de Anápolis quer um subsídio do estado para poder reduzir ou zerar o valor da passagem para pessoas com vulnerabilidade.

Ao Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) relatou que o município já fez o pedido para que haja isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível da frota de ônibus da Urban.

“Nós fizemos uma ótima reunião com a Urban, estamos também trabalhando a questão do valor da passagem. Em Goiânia, o governo paga a passagem integral. Em Anápolis, o vale-transporte do estudante ele paga metade”, explicou.

Na região metropolitana da capital, a passagem é subsidiada e está congelada em R$ 4,30, valor mais baixo que Anápolis.

“Nós estamos costurando isso com a secretária da Economia [Cristiane Schmidt] para que a gente possa levar isso prontinho para o nosso governador Ronaldo Caiado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir – ou manter o mesmo valor de passagem, ou quem sabe até reduzir o valor de transporte na cidade de Anápolis”, disse.

O pedido do prefeito Roberto Naves vem num momento de queda na arrecadação do estado. Com a limitação do ICMS sobre o combustível – cuja alíquota caiu de 30% para 17% – aprovada no Congresso Nacional, o estado deixou de arrecadar aproximadamente R$ 4 bilhões.

A queda representa representa 11% do que estava previsto para esse ano, que deveria terminar com um saldo de cerca de R$ 40 bilhões.

Para tentar reduzir o rombo, Caiado articula a criação de uma contribuição para o agronegócio. Um projeto de lei deve ser enviado à Assembleia Legislativa com taxa de até 1,65% sobre a produção da agropecuária. O fundo, que seria voltado à infraestrutura, deveria arrecadar cerca de R$ 1 bilhão.