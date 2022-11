Jornalista Fernando Gabeira é palestrante de seminário ecológico em Goiás

O jornalista Fernando Gabeira, membro fundador do Partido Verde e um dos precursores da discussão sobre ambientalismo no Brasil, estará em Goiás, nesta sexta-feira (18), para participar do seminário “Jornada de estudos brasileiros: a natureza e a cidade”.

O evento acontecerá no Parque Cultural Florata, em Santo Antônio de Goiás, das 09 às 18h, e tem como objetivo dialogar com a comunidade a respeito da relação entre a natureza e a cidade.

As inscrições para o evento já estão disponíveis e podem ser feitas gratuitamente por meio do site www.parqueflorata.com.br.

Durante o seminário, serão debatidos temas como patrimônio cultural, a importância dos parques para as cidades e recuperação ambiental.

Também estarão presentes também o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Robson de Almeida, a arquiteta e paisagista Yara Hasegawa e um dos responsáveis pelo traçado da cidade de Palmas (TO) Luís Fernando Teixeira.

Vale ressaltar que o evento também contará com o lançamento da cartilha “Restaurando a Natureza” e do livro “O bosque e a cidade”.