Saneago divulga lista dos bairros de Anápolis que vão ficar sem água nesta sexta-feira (17)

A Saneago anunciou que realizará obras de interligação da travessia sobre o Córrego do Góis, em Anápolis, na sexta-feira (18), a partir das 08h da manhã.

Para executar o serviço, alguns bairros da cidade vão ficar sem água. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja normalizado ainda na noite de sexta-feira.

A lista de bairros afetados pelo serviço são: Jibran El Hadj, Santo André, Paraíso, Conjunto Vila União, Jardim Bela Vista, Jardim Bom Clima, Jardim Calixto, Jardim das Samambaias, Jardim Gonçalves, Loteamento Olhos D’água e Novo Paraíso

Além deles, Residencial Bela Vista, Residencial Florença, Residencial Miguel Jorge, Residencial Victor Braga, Setor Sul Jamil Miguel, Vila Mariana, Vila Miguel Jorge, Vila Nossa Senhora Abadia, Vila Popular Munir Calixto, Vila Santa Rita, Vila Santa Rosa, Vila São Joaquim, também devem sofrer com a falta d’água.

A obra faz parte do projeto de expansão do sistema de abastecimento de água tratada do município e também visa melhorar as condições operacionais das estruturas existentes.