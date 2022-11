Divulgada lista final da primeira fase do Meu Lote, Minha História; confira

A lista com o resultado final da primeira fase do Meu Lote, Minha História, foi enfim divulgada nesta sexta-feira (18), na edição do Diário Oficial de Anápolis.

Conforme o edital de chamamento público, disponível no site da Prefeitura, mais de 2, 6 mil candidatos idosos estão habilitados para seguirem para a próxima etapa do processo seletivo.

Vale ressaltar que cerca de 3% dos lotes habitacionais disponíveis serão destinados exclusivamente para pessoas idosas o mesmo percentual para candidatos com algum tipo de deficiência.

Respeitando os critérios anteriormente expostos no edital, a classificação dos aprovados foi definida de acordo com a pontuação atingida por cada um.

Nesta próxima etapa que se inicia, os selecionados terão que encaminhar remotamente os documentos pessoais, por meio do site do projeto habitacional. Após a entrega, a administração irá analisá-los e os nomes selecionados serão divulgados no dia 17 de fevereiro.

Depois deste período, os pleiteantes deverão realizar a interposição de recurso até o dia 24 do mesmo mês, com o resultado final desta nova fase divulgado no dia 21 de março.

Por fim, os aprovados passarão por visitas técnicas, a partir do dia 27 de março e apenas após todo este processo, terão seis meses para começarem a tão aguardada construção, que pode durar até cinco anos.