‘Feirão Limpa Nome’ dá descontos de até 100% para quem tem dívida em Goiânia

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) irá promover a partir desta segunda-feira (21) o 20º Feirão Limpa Nome. Os consumidores terão até o dia 10 de dezembro para negociar as dívidas com desconto.

O mutirão é realizado de maneira virtual, pelo site mutiraolimpeseunome.com.br. No endereço eletrônico é possível buscar contas em aberto as e os contatos dos estabelecimentos nos quais ele está inadimplente.

Depois de fazer a consulta, o consumidor é direcionado para uma negociação direta com a empresa via WhatsApp. O cliente também pode optar por conversar pessoalmente, no setor de crédito de cada uma.

Os descontos em multas e juros podem chegar a 100% e as dívidas poderão ser pagas de forma parcelada. A exclusão do nome do cliente do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) será feita em até cinco dias úteis.

A participação no processo é gratuita. Além de estabelecimentos comerciais, as instituições financeiras Caixa Econômica e Sicoob Centro-Oeste Br também participam da ação.