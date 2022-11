Menor de idade mata padrasto após não suportar ver mãe apanhando; ‘nunca mais será agredida’

Uma família inteira viveu momentos de tensão no início durante a noite de domingo (20) e início da madrugada desta segunda-feira (21).

O Portal 6 apurou que um casal, que há seis anos estão juntos, passaram o dia bebendo em casa, localizada no Setor Mansões Por do Sol, em Águas Lindas, Entorno do Distrito Federal.

Já à noite, começou uma discussão entre ambos quando o homem, de 32 anos, começou agredi-la dando socos e pontapés.

Nesse momento, a criança de sete anos que estava dentro da residência, ligou para a irmã relatando o que estava ocorrendo. Em ato contínuo, a ente, de 21 anos, ligou para o irmão, de 17 anos, que resolveu ir até o local para verificar a situação.

Em relatos, ele conta que ao chegar na residência, viu o homem imprensando a mãe contra uma porta. O jovem pediu calma, mas que foi chamado para a briga.

Em seguida, o padrasto foi até a cozinha no intuito de pegar uma faca. Rápido, o adolescente conseguiu tomar o objeto da mão do homem que, por sua vez, partiu em ofensiva contra a mulher novamente.

Foi quando o jovem e o padrasto entraram em luta corporal. O rapaz foi derrubado, quando o homem tentou roubar a faca.

Nesse momento, em defesa, desferiu golpes no pescoço do padrasto. O jovem fugiu, mas logo foi encontrado por policiais militares na casa da sogra.

Ele contou ainda que precisou se proteger e que o padrasto sempre ficava agressivo quando ingeria bebida alcóolica.