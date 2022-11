Marido é preso depois de queimar esposa com cigarro e agredi-la em Anápolis

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (25), no Bairro Novo Paraíso, região Sudoeste de Anápolis, depois de causar queimaduras na companheira, também de 18 anos, enforcá-la e agredi-la fisicamente.

A mulher sofreu uma torção no braço, recebeu pontapés e puxões de cabelo e ainda foi ameaçada com uma faca. O agressor a queimou no seio com cigarros.

A vítima acionou a Polícia Militar para pedir socorro. Na casa, os policiais também encontraram um pé de maconha.

O casal foi levado à Central de Flagrantes. O jovem ficou preso, e a moça assinou um termo de ocorrência pela planta.