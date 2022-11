Chuva forte e ventos intensos: Goiás entra em estado de perigo potencial; veja as regiões em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial com chuva forte e ventos intensos para diversas partes do estado.

De acordo com o Inmet, as regiões que devem sofrer com as condições climáticas adversas serão o Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste goiano.

Algumas das cidades que podem ser atingidas são Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Cristianópolis, Santa Helena, Rio Verde, Vianópolis, dentre outras.

São aguardados ventos entre 40 e 60 km/h, com chuvas que podem atingir até 50mm por dia. Temor de boa parte da população, as descargas elétricas foram descartadas pelo Inmet.

Em caso de rajadas de vento, a orientação do instituto é evitar se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Clique aqui para acessar a lista completa de municípios que podem ser afetados.