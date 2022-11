Goiânia vai chamar aprovados em concurso público que teve mais de 100 mil inscritos

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira (29) que deve iniciar nos próximos meses o chamamento dos aprovados no último concurso público que reuniu mais de 100 mil inscritos.

As áreas do município que vão absorver os profissionais são os setores de educação, saúde, assistência social e infraestrutura.

Logo após a homologação do concurso, no final de setembro, as secretarias começaram a apresentar demandas para a atuação dos novos servidores.

Agora os processos para convocação foram encaminhados para a Secretaria de Finanças (Sefin) e Procuradoria Geral do Município (PGM), e retornam, em seguida, para os chamamentos.

Ao todo foram 1.376 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.212 a R$ 3.452.

As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

Nível Fundamental

Agente de Apoio Educacional (100 vagas).

Nível Médio

Saúde – Agente Comunitário de Saúde- ACS (64 vagas) e Agente de Controle de Endemias- ACE (50 vagas), Auxiliar em Saúde (58 vagas, sendo 30 auxiliares de enfermagem, 18 de farmácia e 10 de saúde bucal), Educador Social, Técnico em Saúde (87 Enfermagem, 02 Enfermagem do Trabalho, 10 Imobilização Ortopédica, 10 Radiologia, 10 laboratório e 04 Necropsia).

Educação – Assistente Administrativo da Educação (25 vagas) Auxiliar de Atividades Educativas (200 vagas).

Nível Superior

Assistência Social – Analista de Assuntos Sociais (01 vaga), Analista em Comunicação Social (01 vaga), Analista em Cultura e Desportos (01 vaga), Analista em Assuntos Sociais (62 vagas – 25 para Assistentes Sociais, 12 para pedagogos e 25 para psicólogos) – Analista em Cultura e Desporto (45 vagas para profissionais de Educação Física), Educador Social (45 vagas) – Profissional de Educação Física (02 vagas).

Saúde – Especialista em Saúde (69 enfermeiros – 23 dentistas) e Médico (211 vagas) Arteterapeuta (06 vagas) Biólogo (01 vaga), Biomédico (05 vagas) e Enfermeiro Intensivista (01 vaga).

Educação – Profissional da Educação II (194 vagas).

Infraestrutura – Analista em Obras e Urbanismo – (Arquiteto 07 vagas – Engenheiro Civil 29 vagas – Engenheiro Eletricista 02 vagas – Tecnólogo em Construção de Edifícios 02 vagas e Tecnólogo em Construção de Vias Terrestres – 01 vaga).