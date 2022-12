Seguem foragidos três suspeitos de roubo à joalheira em Shopping de Goiânia

Do grupo de assaltantes que arquitetou o assalto à joalheria no Shopping Flamboyant na noite do último sábado (26), três seguem foragidos. Eles conseguiram escapar da abordagem policial fugindo, horas antes, dos militares terem chegado à chácara adotada como base, em Senador Canedo. No local, cinco homens foram mortos e duas mulheres foram presas.

Em depoimento à Polícia Civil, uma das mulheres contou que os três fugiram, possivelmente com destino à São Paulo – já que todos são da capital do estado. Para a rota, ocorrida por volta das 23h utilizaram uma moto. O assalto ocorreu horas antes, às 19h30.

Segundo relatos das mulheres, uma delas chegou em Goiânia na noite de sexta-feira (25) e a no dia do assalto, por volta das 17h. A primeira teria vindo de carro com um dos suspeitos enquanto a outra, de ônibus.

Ao todo, 10 pessoas participaram diretamente do crime. Assim, dois homens armados entraram na loja, renderam clientes e um funcionário e levaram 76 relógios de luxo, seis canetas e duas abotoadoras da marca Montblanc.

A ação policial ocorreu menos de 12h após o crime.