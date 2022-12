Telão no Bairro Jundiaí, em Anápolis, transmite jogos do Brasil na Copa

Os anapolinos poderão acompanhar gratuitamente todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo a partir de um telão preparado especialmente na Praça Dom Emanuel, pela Graffyt Produções e Eventos. Também há no local diversas atividades culturais para agitarem a torcida.

Sem qualquer auxílio do poder público, Eberton dos Santos, organizador, banca o evento do próprio bolso. O custo para a operação é de cerca de R$ 6 mil por jogo. Há gastos com tendas, telão e com o som.

Nesta sexta-feira (02), o Brasil enfrenta Camarões, às 16h, mas a previsão é de que a festa na Praça Dom Emanuel se inicie a partir das 12h, com aquecimento para o duelo que vale o primeiro lugar do grupo.

A expectativa do organizador do evento é de que a transmissão gratuita dos jogos possa reunir de 1 mil a 1,5 mil anapolinos no local.

A programação cultural para as transmissões inclui DJs, ou música ao vivo com voz e violão.

Para as oitavas de final, a previsão ainda é de que o evento conte com apresentações de alguns grupos após os jogos. Se confirmar o primeiro lugar, o Brasil jogará na próxima segunda-feira (05). Se terminar em segundo, a partida será na terça-feira (06).

Eberton já havia transmitido na praça o embate entre Brasil e Sérvia, na estreia verde-amarela na Copa. O jogo contra a Suíça, por conta do horário, não teve instalação de telão.