Milhares de brasileiros que trabalham com carteira assinada já receberam a primeira parcela do 13º salário e aguardam ansiosamente pela próxima que está por vir.

A segunda parcela do tão aguardado benefício deve ser depositado pelas empresas na conta de seus trabalhadores até o dia 20 de dezembro.

De acordo com cálculos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), aproximadamente 84,5 milhões de brasileiros serão contemplados com o 13º salário neste ano.

Por mais que este dinheiro extra seja considerado um grande salvador, muitos trabalhadores acabam por cometer alguns erros na hora de gastar esse benefício.

Pensando nisso, selecionamos alguns desses equívocos para que você não os cometa e possa gastar com cuidado o seu pagamento extra.

6 erros que a maioria das pessoas que recebem 13º costumam cometer

1. Não dar prioridade para as dívidas

Um erro bastante comum dos brasileiros é acabar gastando todo o pagamento do 13º salário com outras coisas, esquecendo-se assim das dívidas atrasadas que deveriam ser quitadas.

Para quem está sofrendo com a inadimplência, o ideal quando se recebe o benefício extra é buscar quitar todos os débitos, priorizando sempre aqueles com maior valor.

Caso não seja possível quitar a dívida por completo, o trabalhador pode tentar negociá-la, ou então considerar trocá-la por outra mais barata, que conte com menores juros.

2. Comprar por impulso

Com a aproximação das festas de final de ano e das tão sonhadas férias, os trabalhadores acabam aproveitando o dinheirinho extra que caiu na conta para comprar uma tão sonhada viagem e diversos presentes para si mesmo e para as pessoas queridas.

No entanto, esse pode ser um grande erro, já que na verdade o bônus é uma espécie de auxílio para que o profissional possa organizar a sua vida financeira.

Assim, o ideal é na verdade prezar primeiro pelas contas, os famosos boletos e aqueles gastos extras que todos sabem que são comuns no final de ano, como para quem tem filhos, os temidos materiais escolares.

3. Não realizar uma lista de compras

É claro que você pode aproveitar o 13º salário para fazer algumas comprinhas, como os presentes de Natal. Porém, quando não se faz uma lista, é possível que você acabe caindo no endividamento.

Afinal, não colocando no lápis o valor que você pretende gastar com cada compra, você corre o risco de gastar bem mais do que o esperado e assim, acabar com todo o seu dinheiro.

Então, antes de ir às compras, tenha a certeza de que já quitou todas as suas dívidas e defina quanto você pode gastar com cada presente, evitando dessa forma perder o controle.

4. Fazer muitas parcelas

Acredite, parcelar muitas vezes as contas pode acabar gerando uma enorme dor de cabeça no futuro.

Isso porque as parcelas podem acabar pesando no mês seguinte, atrapalhando por completo as finanças de final de ano e consequentemente, o seu décimo terceiro.

Por este motivo, os especialistas financeiros costumam sempre indicar que os consumidores paguem sempre que puderem à vista, garantindo maiores chances de desconto e margens para negociação.

5. Não poupar

Mais um grande erro é não guardar nem ao menos uma pequena parcela do total recebido para começar uma reserva de emergência.

Você perceberá que essa poupança poderá ser bastante útil caso surjam problemas de saúde, em casa, caso perca o emprego, ou até mesmo para a realização de grandes sonhos.

6. Deixar tudo para última hora

Por fim, mas não por isso menos importante, deixar tudo que você precisa comprar para a última hora vai acabar te rendendo um certo prejuízo.

Afinal, principalmente no final do ano, quanto mais se esperar, mais os preços sobem, provando assim a importância de se comprar tudo com antecedência para poupar ao máximo o seu bônus extra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!