“Anápolis Investe”: novo sonho ou mais uma ilusão?

Ontem o Prefeito de Anápolis lançou no TEATRO municipal o programa “Anápolis Investe”, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão na cidade em diversos setores.

No evento estavam diversas autoridades como governador, vice-governador, deputados e quase todos os vereadores. Eu não compareci, apesar de convidado, porque cumpria outra agenda.

Como está disponibilizado nas redes sociais, assisti hoje e tive as minhas impressões pessoais. Nesse texto, vou sucintamente citar algumas.

Primeiramente, achei muito organizado. Se o anfitrião quis transmitir uma mensagem de otimismo, ele conseguiu. Se o principal interesse realmente for Anápolis, e não projeto pessoal de poder, meus sinceros parabéns.

Outro ponto que quero destacar é aqui assistindo tantas promessas de políticos, por mais positivas que sejam, boa parte da população ainda não acredita. E aqueles que acreditam, argumentam que os valores poderão ser usados para alimentar a corrupção.

Vou citar dois exemplos recentes que contribuem para o ceticismo. O ex-governador Marconi Perillo realizou também uma cerimônia semelhante a essa em 2017, lançando o programa “Goiás na Frente”, prevendo investir R$ 9 bilhões, inclusive com o dinheiro da venda da Celg. Seu candidato da eleição seguinte, José Eliton, terminou em 3º lugar e muitas obras ficaram só na conversa — e o dinheiro foi usado na maior parte para pagar folha salarial dos servidores.

Outro exemplo é de 2020 quando foi anunciado que o Centro de Convenções de Anápolis IRIA abrigar o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, com investimento de R$ 60 bilhões em 30 anos. Só ficou na conversa.

Por isso, não faltam motivos para muitos não acreditarem no novo pacotão. No caso do programa lançado ontem, o Prefeito já afirmou que os projetos já existem e serão licitados. Da verba que será investida, R$ 500 milhões será de empréstimo, com a carência de 02 anos, ficando a conta para o próximo prefeito.

Acompanharei de perto a evolução das obras, torcendo para que Anápolis melhore. Quem quiser ver mais detalhes de todos os investimentos, consta no site da prefeitura.

Voltarei ao assunto aqui neste espaço, mas por ora quero citar duas obras e os valores estimados para os investimentos:

1) Centro Cultural, que abrigará a Escola de Artes, Música, Dança e Teatro —— valor R$ 3 milhões

2) Clínica Escola do Autista —— valor R$ 2 milhões.

Duas iniciativas excepcionais que podem impactar muitas gerações. Ao mesmo tempo, a Prefeitura gasta quase 4 milhões na contratação de serviços para decoração de Natal desse ano.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso!