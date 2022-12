Caso Luana Marcelo: Caiado diz que vai enviar projeto para monitorar estupradores em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (UB) prometeu que irá enviar ao Legislativo um projeto para que as pessoas que foram denunciadas por estupro sejam monitoradas pelo estado e tenham a liberdade limitada. A medida é motivada pelo caso da menina Luana Marcelo Alves, de 12 anos, assassinada no último domingo (27) em Goiânia.

A fala do governador ocorreu no Anápolis Investe, evento de anúncio de pacote de dezenas de obras de impacto no município. Na ocasião, Caiado detalhou que o monitoramento deve acontecer mesmo que o denunciado seja absolvido pelo crime.

“É algo que a gente deve mostrar não só a indignação, como fazer algo. E eu vou enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para que toda pessoa que já tenha sido denunciada por estupro, mesmo tendo liberdade igual o caso desse cidadão, que já havia sido denunciado e depois foi absolvido, seja monitorada pelo estado e que não tenha plena liberdade”, explicou.

Segundo o chefe do Executivo, a ideia é que os acusados se apresentem à polícia de forma periódica. “De 15 em 15 dias, ou mesmo de 30 a 30 dias, ele terá ir à delegacia ou ao posto militar para dizer como está sendo a convivência dele na comunidade”, apontou.

Luana Marcelo Alves foi sequestrada e morta no setor Madre Germana II, após sair para comprar pães em uma padaria a 400 metros de casa. O servente de pedreiro Reidimar Silva confessou ter assassinado a vítima, depois que ela resistiu a uma tentativa de abuso sexual.