Definidos os locais onde a Caravana do Papai Noel da Coca-Cola vai passar em Goiânia

Depois de dois anos de circulação limitada por conta da covid-19, a Caravana da Coca-Cola volta a alegrar o fim de ano em 2022. Em Goiânia, a festa é começa neste domingo (04) a partir das 18h.

Entre as atrações, estão bolhas de sabão, projeções, cenografias e a presença do Papai e Mamãe Noel, que saudarão o público de um coreto iluminado. A população pode aproveitar para tirar fotos nos pontos específicos de paradas.

No primeiro dia, o roteiro da capital terá início no condomínio Alphaville Flamboyant e terminará no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás. No trajeto, a atração passará pelo Portal Supermercado, no setor Parque Trindade, e pelo Hospital da Criança, no setor Sul, próximo a Praça do Cruzeiro.

As últimas paradas serão do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que já estará com programação e espaço especial para a realização do ‘Natal do Bem’, e no Shopping Flamboyant, que possui uma das decorações natalinas mais tradicionais da cidade.

Quem perder o primeiro passeio ainda contará com mais três oportunidades: a caravana retorna a Goiânia nos dias 06, 08 e 12 de dezembro. A perspectiva é de que os caminhões iluminados da Coca-Cola passem pela UniAlfa Perimetral, Vila Mutirão, Jardim Primavera, Portal Shopping e Shopping Cerrado na segunda visita.

No dia 08, será a vez de do Plaza D’oro Shopping, Praça Tamandaré, Shopping Bouganville e Goiânia Shopping receberem a Caravana. Já na última data o Shopping Cidade Jardim, a República Street Mall e o Passeio das Águas Shopping fecham a programação da marca na capital.

Em Goiás, o comboio já passou pelas cidades de Trindade e Caldas Novas. Além de Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Anápolis, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis recebem o espetáculo nos próximos dias.