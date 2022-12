Muitos brasileiros possuem o costume de preparar para o almoço com folha de louro, principalmente quando o assunto é o preparo daquela deliciosa feijoada clássica de final de semana.

No entanto, por mais que esse tempero seja frequentemente encontrado nas mesas brasileiras, muitos não fazem ideia de qual a sua real finalidade.

Pensando nisso, trouxemos alguns dos diversos benefícios da folha de louro para a saúde, assim como também para que o alimento realmente serve.

Feijão com folha de louro; veja para que serve e os benefícios

Basicamente, o tempero serve principalmente para realçar ainda mais o sabor dos alimentos aos quais é acrescentado, já que conta com uma grande amplitude de sabores e aromas.

Além de ser bastante utilizado no feijão, a folha de louro também é frequentemente usada para temperar leguminosas, frango, em marinadas, assim como em carnes no geral.

Para tornar os alimentos ainda mais saborosos, o ideal é que o tempero seja adicionado logo no início do cozimento para que assim, a folha possa ir liberando lentamente todos os seus sabores e aromas.

Mas para além de tornar as refeições ainda mais deliciosas, a folha de louro possui diversos benefícios para a saúde.

Benefícios

1. Possui propriedades anticancerígenas

Segundo um estudo publicado no Journal of Nutrition Research, o tempero apresentou resultados promissores como um agente anticancerígeno natural.

O seu poder para evitar o desenvolvimento de doenças mais graves se deve a soma de compostos antioxidantes e compostos orgânicos presentes nas folhas.

2. Aliada nos tratamentos capilares

Acredite, se você sofre com problemas no cabelo, o consumo de folhas de louro pode ser o que você está precisando para fortalecer os fios.

Acontece que o tempero conta com composições naturais excelentes para o fortalecimento das mechas, assim como para auxiliar no crescimento.

3. Controla inflamação e feridas

Um outro benefício do tempero é que as lactonas sesquiterpênicas presentes em sua composição auxiliam no combate à inflamação, além de atuarem inibindo a produção de óxido nítrico.

Normalmente, as folhas de louro são usadas para tratar as causas da inflamação. Além disso, também são utilizadas em feridas que demoram a curar.

4. Melhora o funcionamento do coração

A melhora do funcionamento do coração se deve à rutina e o ácido cafeico presentes na composição da folha de louro.

Isso porque as substâncias são capazes de fortalecer as paredes capilares do órgão, além de auxiliarem na redução dos níveis do colesterol considerado ruim para o organismo.

5. Reduz a ansiedade e o estresse

Para aqueles que não sabem mais como lidar com todo o estresse e a ansiedade, a folha de louro pode ser uma ótima solução natural para os terríveis problemas. Tudo isso graças à presença de linalol.

As folhas ainda contam com propriedades calmantes que contribuem com a redução das chances de se desenvolver depressão e outros problemas do tipo.

6. Melhoram o sistema gastrointestinal

Dentre os diversos benefícios, um outro que se destaca é a significativa melhora no funcionamento do sistema gastrointestinal.

O tempero ajuda a prevenir danos gástricos e ainda age promovendo a micção, auxiliando assim a liberar as toxinas do corpo e na saúde dos rins.

As substâncias presentes nas folhas ainda ajudam a reduzir dores no estômago, trazer alívio diante da síndrome do intestino irritável, além de também facilitar a digestão dos alimentos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!