Uma série de doenças garantem aos brasileiros o direito à isenção do pagamento do temido Imposto de Veículos Automotores (IPVA), em 2023.

Para aqueles que não são isentos a notícia não é nada boa, já que o imposto contará com um aumento ainda no próximo ano.

O acréscimo se deve ao fato dos preços dos veículos novos, seminovos e usados também terem subido, refletindo assim no pagamento do IPVA.

Todo brasileiro proprietário de automóvel terá que arcar com a cobrando, estando liberados apenas aquelas pessoas que cumprirem todos os requisitos exigidos para a isenção.

Essa dispensa do pagamento é conferida para os motoristas que possuem determinadas doenças, assim como também dependendo do fabricação do veículo.

Por exemplo, em Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima, a isenção do IPVA é concedida para carros que tenham mais de 10 anos.

No Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e no Rio de Janeiro, o imposto é suspenso para veículos com mais de 15 anos.

Enquanto o prazo no Mato Grosso é mais de 18 anos, no Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é de mais de 20 anos, Alagoas é com 23 ou mais, e em Santa Catarina é acima de 30 anos.

Veja a lista de doenças que dão direito à isenção de IPVA em 2023

Primeiramente é preciso entender a necessidade de comprovação da doença presente na lista para realmente poder garantir o direito à isenção.

Para isso, o brasileiro precisa apresentar um laudo médico emitido especificamente por alguma clínica que esteja credenciada junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu Estado.

Lista de doenças

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Acidente Vascular Encefálico;

Amputação;

Artrite reumatóide;

Artrodese;

Artrose;

Autismo;

Câncer;

Deficiência mental;

Deficiência visual;

Doença degenerativa;

Doenças neurológicas;

Esclerose múltipla;

Escoliose acentuada;

Lesão por esforço repetitivo (LER);

Lesões com sequelas físicas;

Linfoma;

Manguito rotador;

Más formações ou encurtamento de membros;

Mastectomia;

Nanismo;

Neuropatia diabética;

Paralisia cerebral;

Paraplegia;

Parkinson;

Poliomielite;

Problemas de coluna;

Problema renal crônico com uso de fístula;

Próteses externas ou internas;

Quadrantomia;

Síndrome do túnel do carpo;

Talidomida;

Tendinite crônica;

Tetraplegia;

Tetraparesia.

