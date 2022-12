Defesa Civil faz alerta de chuvas fortes e alagamentos para Anápolis nas próximas 24h

A Defesa Civil emitiu um alerta de alto risco para chuvas fortes, raios, granizo, vendavais e alagamentos para Anápolis nas próximas 24h. Goiânia e outras cidades da região Central, Oeste, Sul e Sudoeste também devem entrar em vigilância.

O aviso ressalta que situações de perigo devem ser evitadas dentro do período de tempo. Em caso de emergência, o órgão deve ser acionado pelo número 193.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), parte do estado de Goiás está na área laranja, que representa um grau dois, de três, na escala de perigo.

A previsão para a capital goiana na noite deste sábado (03) é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Pela manhã de domingo (04), o céu deve continuar com muitas nuvens e a água também deve voltar a cair. O mesmo deve acontecer em Anápolis.

No Sudoeste goiano o clima estará semelhante. Com mínima de 20ºC e máximo de 31ºC, Rio Verde deve registrar maior precipitação de chuva às 04h e 05h da manhã e das 17h e 18h da tarde.

Algumas cidades no Oeste do estado podem sentir a temperatura máxima um pouco menor. Em Palmeiras, a mínima prevista é de 21ºC, podendo atingir até 29ºC, acompanhado de trovoadas com maior concentração às 18h.

Em Itumbiara, no Sul goiano, o clima se mantém parecido até o final deste domingo (04). A maior precipitação de chuva deve ser das 3h às 05h e das 18h às 19h.

A previsão pode ser consultada por município no site do INMET.