Modelo que matou noivo em motel de Goiás também responde por outros dois crimes

A modelo Marcella Ellen Paiva Martins, de 31 anos, que confessou ter matado o noivo Jordan Guimarães Lombardi, de 40 anos, em um quarto de motel, responde na Justiça por outros dois crimes cometidos em Goiás, além de ser investigada por um terceiro no Distrito Federal (DF).

Rafhael Neris Barbosa, delegado da Polícia Civil de Goiás, indiciou a bacharela em direito por roubo com uso de arma de fogo, assim como posse de drogas para consumo pessoal.

Logo após ter matado o noivo no dia 09 de novembro, Marcella teria abordado um motorista de uma Kombi na cidade goiana de Girassol, alegando ter sido estuprada. No mais, sob ameaça de morte, a modelo solicitou que ele entregasse o celular desbloqueado nas mãos dela.

Diante dessa situação, o condutor deixou o automóvel com ela e saiu pedindo por ajuda na BR-070.

Ao UOL, o delegado à frente do caso afirmou que Marcella “estava visivelmente sob efeito de drogas” e, ao ser abordada, confessou ser usuária de drogas.

Sendo assim, a polícia de Goiás está à frente da investigação dos crimes ocorridos em território goiano, enquanto o assassinato de Jordan Guimarães ficou a cargo da Polícia do Distrito Federal, já que foi onde o corpo foi encontrado.

A modelo foi presa e posteriormente encaminhada para o presídio de Barro Alto (GO), no entanto, o advogado responsável pela defesa, Johnny Cleik Rocha da Silva, alegou que irá solicitar à Justiça que ela obtenha liberdade temporária. Isso por que ela é diagnosticada com um tumor no cérebro e precisaria de tratamento em hospital especializado.