Com pandemia, estudantes migram da rede particular para escolas públicas em Anápolis

Com a pandemia da Covid-19, o ensino de Anápolis pôde notar uma movimentação de estudantes que optaram por deixar a rede particular de educação e assim migrarem para a rede pública. A expectativa para o próximo ano é de que este movimento permaneça, fortalecendo ainda mais a Rede Municipal.

Eerizania Freitas, titular da Secretaria de Educação (Semed), revelou ao Portal 6 que tal mudança foi percebida não somente no ensino fundamental, como também no infantil, tendo sido motivada principalmente pelo sistema de aulas remotas.

“Esse movimento foi notado na Rede Municipal, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, uma vez que as aulas online ofertadas pelo Educa Anápolis foram um diferencial na educação pública municipal”, afirmou.

Por diversos fatores, como as próprias condições socioeconômicas alteradas por conta da pandemia, a expectativa é de que esse movimento continue sendo percebido em 2023.

“Levando em conta o contexto pós pandêmico, e também as questões socioeconômicas, percebemos que a tendência é que esse movimento continue para o próximo ano”, destacou.

Novidades na Rede Municipal de Ensino para 2023

A titular da pasta da educação reforça que além de contarem com o uniforme completo no próximo ano letivo, o estudantes anapolinos ainda contarão com outras novidades com o objetivo de trazer melhoras para o ensino.

“Nossos estudantes receberão uniformes completos com agasalho, tênis com meias e materiais escolares com mochila”, relatou.

“Além disso, a grande novidade que será um marco na história da educação é o investimento em sistemas de ensino tanto para educação infantil quanto para ensino fundamental, equiparados aos que são utilizados nas melhores escolas particulares, e que garantirão livros didáticos para todos os estudantes”, complementou.