Organização que nasceu de famílias americanas marca história com ações sociais em Anápolis

A organização missionária cristã Asas do Socorro tem uma longa história de atuação em Anápolis, marcada por diversas ações sociais em prol não só do município, como também de outras partes do país.

Ao Portal 6, Victor Scarparo, piloto missionário em treinamento, explicou que a entidade sem fins lucrativos utiliza aeronaves e barcos para poder transportar os voluntários para os locais que necessitam dos serviços beneficentes por eles prestados.

“Nós usamos aeronaves e barcos para transportar missionários que servem em comunidades isoladas, prestar serviços beneficentes, filantrópicos, culturais, educacionais, de assistência social e de direitos humanos”, contou.

Usando a aviação para alcançar os lugares mais remotos, a Asas de Socorro começou a fazer parte da história da cidade ainda em 1957, quando as famílias americanas Berk e Lewis se mudaram para Anápolis e construíram o primeiro hangar da Oficina de Manutenção Aeronáutica.

“Asas de Socorro tem uma longa história com Anápolis, que remonta a 1957, quando as famílias Berk e Lewis mudaram-se para a cidade. Em 1958, Paul Lewis construiu o primeiro hangar da Oficina de Manutenção Aeronáutica na cidade, localizado na saída para Corumbá de Goiás, logo atrás da Base Aérea de Anápolis”, revelou.

“Asas de Socorro tem fornecido ajuda humanitária na região desde então, utilizando a aviação para chegar aos lugares mais remotos e ajudar aqueles que mais precisam”, completou.

Victor explica que a aviação missionária é de extrema importância por permitir o acesso das ações aos lugares de difícil acesso.

“A aviação missionária é essencial para que missionários cheguem rapidamente e com segurança às aldeias remotas e às comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Sem ela, essas viagens podem levar dias ou mesmo semanas”, explicitou.

O piloto missionário em treinamento relembra que a Missão Puraquê, realizada em Manaus, foi uma das mais marcantes, contando com diversas ações sociais no local e a participação de voluntários de várias partes do país.

“De 14 a 21 de novembro aconteceu na base de Asas de Socorro, em Manaus a Missão Puraquê. Mais de 60 voluntários- 33 vindos da própria comunidade onde aconteceu o projeto, o bairro Puraquequara, periferia de Manaus; e 20 voluntários vindos de diversos estados do Brasil- entre eles, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Amazonas- realizaram inúmeras ações de cuidado para a comunidade local”, contou.

As ações realizadas na região contaram com uma parceria firmada entre a organização missionária e a Rede Reviva- composta por moradores do bairro.

“Houve 113 atendimentos médicos, 369 procedimentos odontológicos, oficinas de culinária, corte e costura, feira de saúde, artesanato em madeira, oficinas de histórias para as crianças, e cultos de celebração a Deus”, afirmou.

Ao todo, aproximadamente 3 mil pessoas já foram impactadas pelos programas sociais realizados pelos 150 voluntários envolvidos anualmente nos projetos e que se distribuem entre as quatro bases espalhadas pelo Brasil, incluindo a de Anápolis.