Uma adolescente de apenas 13 anos foi abusada sexualmente por um homem ainda desconhecido. O crime aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (05), no bairro Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia.

Para a polícia, a menina contou que estava andando na rua quando o homem, que aparentava ter 50 anos, dirigindo uma Saveiro carregada de palhas, parou do lado dela e perguntou-a se queria dinheiro.

A adolescente negou a oferta e seguiu andando. Mas, neste momento, o agressor parou o carro na frente dela, a pegou e jogou dentro do veículo.

Ainda segundo o relato, o homem levou a vítima para uma região de Serras das Areias e abusou da menina. Ela conta que teve a blusa rasgada violentamente. O autor também tirou a própria calça e tocou nela com as partes íntimas.

Por sorte a garota conseguiu pegar uma pedra e bater na cabeça do agressor no momento em que ele tiraria as roupas de baixo dela. A menina correu para uma rua próxima, onde encontrou ajuda.

Dois rapazes ligaram para a mãe da adolescente relatando o acontecido. Depois, ela foi levada para casa.

O caso será investigado pela Polícia Civil.