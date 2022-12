Trazendo um certo alívio para os beneficiários do Auxílio Brasil que estavam preocupados com as festas de final de ano, o pagamento de dezembro será realizado antes do Natal.

O início dos pagamentos do benefício de R$ 600 está previsto para acontecer no dia 12, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Somente no mês de novembro, cerca de 21,53 milhões de famílias receberam o Auxílio Brasil, o que representa 400 mil a mais que outubro.

Vale ressaltar que a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui a expectativa de que o atual benefício R$ 600 possa continuar sendo distribuído para os beneficiários no próximo ano.

Ademais, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o novo governo também pretende criar um adicional de R$ 150 que será distribuído por filhos menores de seis anos.

Vale ainda destacar que no próximo ano, o programa social contará com algumas outras mudanças, como a retomada do nome Bolsa Família.

Mas agora, vamos para o tão aguardado calendário de pagamento do benefício deste mês de dezembro.

Auxílio Brasil vai sair antes do Natal; veja o calendário completo de dezembro

NIS final 1 – pagamento no dia 12 de dezembro;

NIS final 2 – pagamento no dia 13 de dezembro;

NIS final 3 – pagamento no dia 14 de dezembro;

NIS final 4 – pagamento no dia 15 de dezembro;

NIS final 5 – pagamento no dia 16 de dezembro;

NIS final 6 – pagamento no dia 19 de dezembro;

NIS final 7 – pagamento no dia 20 de dezembro;

NIS final 8 – pagamento no dia 21 de dezembro;

NIS final 9 – pagamento no dia 21 de dezembro;

NIS final 0 – pagamento no dia 23 de dezembro.

Como sacar o benefício?

As famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil podem movimentar os R$ 600 de benefício recebidos por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal, Caixa tem, disponível para dispositivos com sistema iOS e Android.

Os saques podem ser efetuados nas agências da Caixa, em terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui, assim como em casas lotéricas.

Além disso, os beneficiários também podem utilizar a função débito do cartão do Auxílio Brasil para realizarem compras em lojas.

