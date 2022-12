Uma discussão banal em um supermercado acabou em assassinato. O caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (05), no Setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima, de 41 anos, foi até o supermercado, juntamente com a esposa para comprar bebidas. Neste momento, eles se depararam com uma pessoa conhecida como ‘Ceará’, que é mestre de obras do local, e começou um atrito entre ambos.

O dono do supermercado, um homem de 37 anos, teria tentado defender o funcionário. Foi quando o cliente foi para cima do empresário dando tapas e empurrões. Na sequência, quebrou uma garrafa no chão.

Conforme testemunhas, o proprietário do estabelecimento pediu para que a vítima fosse para calçada e que, caso não fosse atendido, iria atirar contra ele.

Foi quando a vítima o instigou: ‘então atira’. De imediato, o empresário sacou um revólver, deu um tiro, e fugiu em um veículo Fiat Strada em rumo ignorado.

A perícia foi encaminhada para o local, enquanto o proprietário e o mestre de obras seguem foragidos.