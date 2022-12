Este ano a carteira de motorista passou por atualizações, incluindo um novo modelo. Por conta destas mudanças, em 2023, os brasileiros terão que ficar atentos as novas regras definidas para tirar ou renovar o documento.

Após as atualizações, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou a contar com uma tabela que traz a imagem de veículos e a devida categoria à qual o condutor está habilitado.

Ademais, o documento agora também se aproxima dos padrões internacionais, contando com tradução tanto para o espanhol, como para o inglês.

Deste modo, espera-se que os motoristas possam utilizar a carteira de motorista como documento de identificação em outros países ao redor do mundo.

Um outro benefício é que ela também apresenta um código Zona Legível por Máquina (MRZ), permitindo dessa forma o embarque de passageiros em terminais de autoatendimento disponíveis nos aeroportos nacionais.

Todavia, vale ressaltar que a CNH não substitui o passaporte, não podendo então ser utilizada pelos viajantes para tal fim.

Veja as novas regras para tirar ou renovar a carteira de motorista em 2023

Os futuros condutores que desejam iniciar os trâmites para tirar a carteira de motorista devem primeiramente entrar em alguma autoescola habilitada e seguir corretamente todo o processo.

O processo deve ser aberto nos órgãos estaduais de trânsito e os brasileiros precisam realizar cada etapa do procedimento, o que inclui a realização das provas de capacitação e do exame médico.

Vale destacar que cada estado possui as próprias taxas do Departamento Estadual de Trânsito e da autoescola, podendo ser cobrado dos motoristas em formação uma quantia de até R$ 3 mil.

Assim que o condutor for aprovado em todo o processo, ele terá a sua CNH emitida com a letra “P”, indicando assim que a carteira de motorista é apenas provisória.

Quando terminar o prazo de um ano, o motorista poderá enfim ter acesso a sua versão definitiva do documento, sendo então atualizada com a letra “D”, acompanhada do prazo de validade.

Na carteira de motorista estão ainda presentes informações de restrições médicas, como problemas de saúde ou a necessidade do uso de óculos de grau.

Por outro lado, para renovar a CNH o condutor precisa realizar um agendamento prévio diretamente no departamento de trânsito do seu estado.

Na data definida será necessário apresentar os documentos exigidos, assim como fazer exames de aptidão física, mental e em determinados casos, pagar uma taxa.

Validade do documento

De acordo com as novas regras previstas no Código de Transito Brasileiro, a validade da carteira de motorista varia conforme a idade do seu motorista.

Assim, para condutores até 49 anos, a CNH será válida por 10 anos. No caso daqueles com 50 a 69 anos, a validade é de cinco anos, enquanto para brasileiros com 70 anos ou mais, o prazo é de apenas três anos.

