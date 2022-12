Cimehgo aponta quantidade assustadora de chuva que caiu em Anápolis em apenas 30 minutos

Anápolis registrou 43 milímetros de chuva em apenas 30 minutos durante a madrugada desta sexta-feira (09). O número foi levantado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão, o formato visto pelos anapolinos foi de uma tempestade, quando um alto volume de água cai em um curto espaço de tempo.

O fenômeno foi responsável por causar alagamentos em alguns pontos da cidade, além de algumas árvores que também foram derrubadas sobre ruas.

Há relatos de alagamentos na Avenida Faiad Hanna, próximo ao Brasil Park Shopping; na Avenida Ana Jacinta, na região do Campo do Barro Preto; e também na Amazílio Lino.

No último temporal que aconteceu em Anápolis no dia 23 de outubro, o município registrou 60 mm dentro do período de uma hora. Foi a maior quantidade de chuva por hora que a cidade recebeu no ano.

A tempestade anterior causou alagamentos e deixou três mortes como saldo. Com a chuva, o Córrego das Antas trasbordou no ponto da Amazílio Lino, no Centro da cidade, e arrastou um carro para o leito do riacho.