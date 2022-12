Veja os novos emojis que vão poder ser usados no WhatsApp

Em breve os usuários do WhatsApp que possuem celular Android serão surpreendidos por uma atualização: está para vir novos emojis!

Segundo o site Wabetainfo, esta é a nova lista de emojis que será liberada em breve no app WhatsApp e que deve surpreender os usuários

Basicamente, depois de sair a atualização do WhatsApp beta para Android 2.22.25.12 na Play Store, o mensageiro está atuando para o lançamento de 21 novos emojis dentro do aplicativo.

Afinal, quais são os novos emojis que vão chegar no WhatsApp?

Sem delongas, essa nova leva de caracteres promete novas cores de corações, mais plantas e animais.

Além disso, o aplicativo ainda redesenhou 8 emojis que já existem, atualizando seu formato.

A novidade promete melhorar ainda mais a experiência dos internautar dentro das conversas, deixando os diálogos mais interativos.

Ainda de acordo com as informações, a lista completa será liberada muito em breve para todos os usuários do sistema Android. Confira as novidades:

