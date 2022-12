Depois de mais de 100 dias, Anápolis volta a registrar morte por Covid-19

Anápolis registrou a primeira morte por Covid-19 depois de 100 dias sem óbitos. O último caso na cidade foi no dia 29 de agosto deste ano.

A fatalidade foi registrada no sistema nesta segunda-feira (12), mas aconteceu na quinta-feira (08).

Os outros óbitos mais recentes foram nos dias 13, 23, 25 e 29 de agosto. A média de idade das vítimas é de 65 anos. Anápolis passou setembro, outubro e novembro sem mortes.

O município passou a ver uma alta no número de confirmados com o vírus a partir da segunda quinzena de novembro. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde (Semusa).

Somente no mês de dezembro foram 794 casos registrados até este dia 12. Já em novembro, do dia 1º até o dia 30, foram 902 confirmados.

Desde o inicio da pandemia foram 91345 casos na cidade e 1846 óbitos.