Dono de academia toma atitude com treinador que só dava atenção para as mais novas; veja o vídeo

O presidente de uma associação de academias do Peru deixou um importante recado aos personais e a fala viralizou na internet, após muitos internautas concordarem.

Enrique Fernández explicou que acha completamente injusto que os instrutores dos ginásios esportivos dediquem todo o tempo aos clientes mais jovens e ignorem as dificuldades dos demais.

“Não fale mais com um e menos com outro. Não faça isso! Porque a pessoa que está sozinha, a que é uma senhora, um senhor ou uma criança com baixa autoestima vai se sentir pior do que veio”, alertou!

Segundo o presidente e dono de uma academia, uma pessoa com obesidade já enfrenta muitos problemas emocionais e deve receber a devida atenção dos personais trainer.

“Eles vêm para a academia e você começa a treinar ao lado deles com uma garota com um corpo magro. E você se aproximou dela? Você conversou com ela? Aí aquela pessoa se sente muito pior do que ela chegou”, destacou.

Enrique diz enfaticamente que as pessoas mais velhas podem se sentir menosprezadas quando, sequer, recebem olhares dos treinadores.

Confira!