Veja o que 143 mil estudantes vão receber do Governo de Goiás no ano que vem

Com a chegada do final do ano, uma das principais preocupações dos pais com filhos em idade escolar são os materiais escolares do ano seguinte.

O Governo de Goiás irá distribuir 143 mil kits para os estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental para 2023.

O conjunto é composto por dois apontadores, três borrachas, quatro cadernos brochura, um caderno de desenho, dois frascos de cola (branca e colorida), duas caixas de lápis de cor, um lápis grafite preto, uma tesoura e dois conjuntos de canetinhas hidrográficas.

Serão beneficiadas com os kits 245 prefeituras e secretarias municipais de Educação parceiras do programa AlfaMais Goiás.

Secretária de Educação, Fátima Gavioli explicou que a intenção é que os kits auxiliem na estruturação dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2º ano) e colaborem para garantir a alfabetização na idade certa.