A hora de guardar a cerveja é crucial para manter a bebida geladinha e sempre saborosa para curtir com os amigos ou até mesmo sozinho.

Bom e parece bem intuitivo simplesmente colocar a latinha ou garrafa na geladeira ou freezer. O problema é que muita gente comete alguns erros na hora de fazer isso, veja!

4 erros que as pessoas cometem na hora de guardar a cerveja:

1. Deixar deitada

Vamos ser francos: a forma mais comum de guardar a cerveja é colocado na horizontal dentro das geladeiras, não é mesmo?

O que acontece é que nessa posição a superfície de contato com ar dentro da garrafa é maior, fazendo a oxidação da bebida.

Além disso, quando a cerveja é mantida deitada, ocorre o contato da bebida da garrafa com a tampa e esse toque não é recomendado.Por isso, deixe sempre as cervejas na vertical!

2. Ignorar a validade

Outro erro tremendo é deixar a cerveja dias a fio dentro da geladeira, achando que assim ela se torna vitalícia.

A real é que essa “bebida envelhecida” perde seu sabor original, textura, gaseificação e assim por diante.

3. Deixar aberta

Com certeza armazenar a cerveja aberta dentro da geladeira é um grande erro! Por isso, a regra é clara: abriu, tomou!

Após abrir uma garrafa de cerveja, é essencial o seu consumo imediato e, em casos de não a carbonatação da irá evaporar e isso fará com que a bebida perca o seu sabor.

4. Deixá-la no sol

Por fim, não é comum as pessoas deixarem a cerveja torrando no sol, mas caso você deixe, nem que for a caixa térmica, saiba que isso é um erro tremendo!

O que acontece é que quando as cervejas são aquecidas os componentes da bebida sofrem modificações.

Assim, o sabor muda, aroma e textura.

