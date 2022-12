Segundo especialistas, é sempre necessário estarmos atrás de alimentos que fortalecem o nosso sistema imunológico para a manutenção da defesa do nosso corpo.

Essa é uma forma de manter os anticorpos fortes e saudáveis para nos proteger de doenças, gripes e resfriados.

Por isso, veja quais os alimentos que favorecem isso!

6 alimentos que fortalecem o sistema imunológico e não são difíceis de achar:

1. Iogurte

Começando nossa lista, o iogurte é um excelente agente para a defesa do nosso corpo.

Isso porque, ele é rico em lactobacilos e também propriedades probióticas, sendo assim, fortalece o sistema imunológico, reforça as defesas do corpo, além de melhorar a flora intestinal.

2. Frutas cítricas

Não tem como falar em imunidade sem citar a acerola, laranja, limão e assim por diante.

Essas frutas cítricas são ricas em vitamina C, que, por sua vez, estimula a resistência a infecções, aumentando as propriedades anti-inflamatórias e a imunidade do corpo.

3. Amêndoas

As amêndoas são conhecidas por sua atuação na saúde de nossos ossos e auxílio no sistema nervoso.

Mas, além disso, essa castanha também é rica em selênio, mineral que também estimula o sistema imunológico.

4. Espinafre

O espinafre é um dos melhores alimentos para a manutenção do nosso corpo, porque ele atua na formação de colágeno, tem ação antioxidante prevenindo doenças crônico-degenerativas, potencializa a absorção do ferro, fortalece o sistema imunológico e a manutenção da saúde da pele e gengiva. Incrível, não é mesmo?

5. Semente de abóbora

As sementes de abóbora são ricas em zinco, que é super importante para fortalecer o sistema imune e ajudar a regular o funcionamento da tireoide.

6. Alho

Por fim, temos o alho que, além de ser um excelente tempero, ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!