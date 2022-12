Adolescente sente fortes dores e médicos descobrem algo inacreditável após exames de Raio X

Um adolescente sentiu fortes dores no estômago e precisou ser encaminhado com urgência para um hospital, na Turquia. O problema foi a surpresa que os médicos tiveram ao receberem o resultado do raio-X dele.

Sem ter a identificação revelada à mídia local, o jovem precisou passar por uma cirurgia de emergência após os profissionais da saúde identificarem um cabo USB de 1 metro.

O enorme fio estava locado no estômago do rapaz e houve algumas complicações para retirar o material completo. Inclusive, o médico, chefe do departamento de gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica, Yasar Dogan, precisou ser acionado também.

“Obviamente, tivemos dificuldade em remover o fio, pois uma extremidade já havia passado para o intestino delgado”, relatou Yasar.

Além do cabo, uma fita de cabelo também foi visualizada e removida do órgão do menino. Os profissionais se esforçaram para descobrir o motivo do garoto ter ingerido os objetos inusitados.

No entanto, em nenhum momento o adolescente confessou a motivação. O paciente teve sucesso no procedimento e foi liberado para casa, em segurança.