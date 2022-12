Cinco pessoas morreram em gravíssimo acidente entre ônibus e carros na BR-020, em Goiás

Uma colisão entre um ônibus e dois carros de passeio deixou cinco mortos neste sábado (17) na BR-020, entre Alvorada do Norte e Santa Maria, na região Nordeste de Goiás.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu durante a tarde e as vítimas fatais estavam no mesmo veículo. Todas morreram no loca e ficaram presas às ferragens.

Para retirá-las, foram necessárias mais de 09h de trabalho do Corpo de Bombeiros de Posse. O tráfego na rodovia também precisou ser iterrompido e foi retomado 02h horas depois.

Além dos óbitos, outras cinco pessoas ficaram feridas. Elas tiveram escoriações leves e receberam os primeiros socorros no local.

O Instituto Médico Legal (IML) já recolheu todos os corpos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e seguem em apuração.