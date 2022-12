PRF presta homenagem comovente para policial goiano que morreu atropelado em serviço

Uma comovente homenagem foi prestada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF, na noite deste domingo (18)c ao policial que faleceu no sábado (17) enquanto estava em serviço, na BR-070, dentro do perímetro urbano da cidade de Barra do Garças (MT).

Joás Batista Nunes, de 34 anos, estava na rodovia, durante uma abordagem, quando se descuidou e invadiu parte da pista. Infelizmente, um caminhão em alta velocidade não conseguiu desviar e atropelou o profissional por trás.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, não resistiu aos graves ferimentos, indo à óbito e deixando, precocemente, a esposa, grávida de apenas oito semanas.

Através de uma nota de pesar, a PRF explicou que Joás, que era natural de Jataí, havia ingressado na instituição em janeiro deste ano e atuava na delegacia de Barra do Garça.

Durante a singela homenagem, uma enorme carreata foi promovida, com viaturas e carros de familiares. Na ocasião, um helicóptero também sobrevoou o trajeto.

“Manifestamos solidariedade e destinamos nosso sincero desejo de que Deus dê conforto aos familiares, amigos e colegas neste momento de luto”, destacou a instituição, em nota.

Veja

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRF em Goiás (@prf_go)