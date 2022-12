Pirenópolis ganha novas opções de hospedagem ‘diferentona’ para os amantes da natureza

Consagrada pelas paisagens exuberantes, Pirenópolis atrai turistas de todo o Brasil em busca de sossego, aventura ou pelo simples contato com a natureza que a cidade proporciona. A partir deste mês, estes viajantes passam a contar com novas opções de hospedagem para quem curte uma estadia ‘diferentona’ junto ao cerrado.

Instalada em uma área de 20 mil m², a menos de sete minutos de carro do centro histórico, a estância Moriá Village inaugurou a Green Roof Lodge e a Summer Glass Home. Trata-se de duas cabanas em containers com vista panorâmica para a serra.

A primeira é voltada para casais e, além de telhado verde, tem um ofurô em madeira no deck da cabana. A pedida é entrar no clima de romance acendendo uma fogueira para se aquecer ou preparar uma refeição enquanto contempla as estrelas.

Já a segunda consiste em um contêiner de 40 pés que foi transformada em uma “casa de vidro”, com paredes frontais e laterais cristalinas que garantem uma visão privilegiada do cerrado. O espaço comporta até quatro pessoas.

A estância conta, ainda, com outras duas cabanas modulares em contêiners. São elas a Sunset Rooftop House – primeira de Pirenópolis com lounge e spa privativo – e a Pop-up Tiny House, que possui telhado verde, deck móvel com mesa e camas retráteis e cinema à céu aberto.

As duas são exclusivas para casais e trazem para o hóspede o conceito rooftop – terraços com vista para a natureza. Os viajantes têm acesso à uma mini cozinha com frigobar, fogão, forno e utensílios, além de WiFi gratuito, ar-condicionado e deck privativo para a prática de atividades ao ar livre, como meditação e yoga.

Outro destaque do projeto é a recuperação do meio ambiente local, que foi degradado por anos com pastagens. Cerca de 600 espécies nativas do cerrado foram plantadas na área.