Influencer viraliza mostrando a decoração de Natal de Anápolis

Desde que foi colocada, a decoração de Natal de Anápolis chamou a atenção dos anapolinos, mas ao contrário do que era esperado, acabou virando um grande meme para a população.

Anteriormente, os famosos coqueiros iluminados que foram colocados ao longo da Avenida Goiás, no Setor Central da cidade, já haviam chamado atenção, viralizando nas redes sociais.

Agora, a cidade voltou a virar assunto após o influenciador digital Elay Oliv fazer um vídeo especial no Instagram dedicado exclusivamente a decoração de Natal de Anápolis.

O influencer já começa a tour mostrando que nem todas as regiões foram preparadas para a época, alegando que “aqui na minha cidade eles tem dinheiro para colocar fantasia só no Centro”.

Assim como diversos outros internauta, Elay demonstra não entender o motivo dos icônicos coqueiros dispostos ao longo da Avenida Goiás, mas, o vídeo deixa claro que o auge da decoração é a Praça Dom Emanuel.

O conteúdo publicado no perfil do Instagram do blogueiro já acumula mais de 900 mil visualizações, assim como milhares de comentários de usuários também achando graça da decoração.

Elay Oliv é anapolino e se destacou na Corrida das Blogueiras, Reality Show do YouTube produzido e veiculado pelo canal Diva Depressão, dos youtubers Fih Oliveira e Eduardo Camargo.